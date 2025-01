adidas Aktie News: adidas gewinnt am Nachmittag an Fahrt

So bewegt sich adidas

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 244,10 EUR.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 244,10 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 247,40 EUR. Bei 243,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 209.657 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 247,40 EUR erreichte der Titel am 08.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Am 01.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,20 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 34,37 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,41 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 247,42 EUR für die adidas-Aktie.

Am 29.10.2024 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 2,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6,44 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 6,00 Mrd. EUR umgesetzt.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 05.03.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 11.03.2026.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

