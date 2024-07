adidas Aktie News: adidas verteuert sich am Mittwochnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 220,00 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 220,00 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 221,10 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 217,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 142.235 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 236,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2024). Gewinne von 7,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 154,64 EUR am 06.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 29,71 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,21 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 215,77 EUR je adidas-Aktie an.

Am 30.04.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,49 Prozent gesteigert.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 3,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Handelsende

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Abschläge

Börse Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen