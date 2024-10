adidas Aktie News: adidas am Vormittag höher

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 236,80 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 236,80 EUR nach oben. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 237,20 EUR. Bei 237,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 10.221 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 30.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 243,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 3,00 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,20 EUR. Dieser Wert wurde am 01.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,39 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 230,92 EUR für die adidas-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,06 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,34 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,82 Mrd. EUR ausgewiesen.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte adidas die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,57 EUR je Aktie.

