adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Mittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 217,30 EUR.

Das Papier von adidas befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,4 Prozent auf 217,30 EUR ab. Die adidas-Aktie sank bis auf 216,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 224,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 141.252 adidas-Aktien.

Bei einem Wert von 236,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 8,74 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.10.2023 (154,64 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 28,84 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,17 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 217,46 EUR angegeben.

Am 30.04.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,46 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,27 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte adidas am 31.07.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,31 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

