adidas Aktie News: adidas tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 198,90 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 198,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 197,95 EUR. Bei 199,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 49.768 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 32,63 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,30 EUR ab. Mit Abgaben von 11,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,97 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 257,33 EUR je adidas-Aktie an.

Am 29.04.2025 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,95 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

