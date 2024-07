adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

Blick auf adidas-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 237,10 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 237,10 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 240,40 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 237,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 376.086 adidas-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 240,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.07.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 1,39 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 154,64 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 34,78 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,24 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 221,00 EUR.

adidas gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas -0,22 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,27 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die adidas-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,43 EUR je adidas-Aktie.

