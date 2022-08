adidas Aktie News: adidas am Montagmittag leichter

Aktien in diesem Artikel adidas 160,98 EUR

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 161,56 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 160,48 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 164,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 141.616 adidas-Aktien.

Bei einem Wert von 310,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,00 Prozent. Am 14.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 153,52 EUR. Mit Abgaben von 5,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 215,27 EUR je adidas-Aktie an.

adidas gewährte am 04.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,88 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 1,93 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 5.596,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.077,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 09.11.2022 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. adidas dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,91 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

