adidas Aktie News: adidas verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

Im XETRA-Handel kam die adidas-Aktie um 04:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 124,18 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 125,10 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 122,02 EUR. Bei 123,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 280.818 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 283,10 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 56,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 93,40 EUR fiel das Papier am 03.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 32,96 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 161,57 EUR.

adidas ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,40 Prozent auf 6.408,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.752,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.03.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 06.03.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 2,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

