adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Vormittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 259,40 EUR zu.

Das Papier von adidas legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 259,40 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 259,90 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 259,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.803 adidas-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 262,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 1,31 Prozent Luft nach oben. Am 01.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 160,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 38,24 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,49 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 252,75 EUR für die adidas-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 29.10.2024 vor. In Sachen EPS wurden 2,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 1,45 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,44 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.03.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 11.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,14 EUR fest.

