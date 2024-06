adidas Aktie News: adidas am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

adidas im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 219,00 EUR ab.

Die adidas-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 219,00 EUR abwärts. Bei 217,70 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 220,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 58.931 adidas-Aktien.

Bei einem Wert von 236,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 7,90 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 154,64 EUR fiel das Papier am 06.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,17 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 217,46 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 30.04.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,46 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,27 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von adidas.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,31 EUR je adidas-Aktie belaufen.

