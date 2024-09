adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Vormittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von adidas zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 236,10 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 236,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 235,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12.688 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 242,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.07.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 154,64 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 34,50 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,35 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 230,08 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 1,06 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 5,82 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,34 Mrd. EUR umgesetzt.

Die adidas-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 3,52 EUR je Aktie aus.

