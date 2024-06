adidas Aktie News: adidas am Mittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 224,10 EUR.

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 224,10 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 226,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 223,40 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 281.305 Aktien.

Am 03.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 236,30 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 5,44 Prozent zulegen. Bei 154,64 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 44,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,17 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 216,07 EUR für die adidas-Aktie.

adidas ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,95 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas -0,22 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat adidas 5,46 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von adidas wird am 31.07.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,33 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein adidas-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Handelsstart fester

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start im Plus