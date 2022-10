adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel adidas 98,62 EUR

-1,79% Charts

News

Analysen

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 99,48 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 100,40 EUR. Mit einem Wert von 100,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25.632 adidas-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 300,25 EUR erreichte der Titel am 05.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 66,87 Prozent niedriger. Am 25.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 94,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 5,14 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 161,00 EUR.

adidas veröffentlichte am 20.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,88 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,93 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 6.408,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.077,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 09.11.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,04 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie erneut tiefer: Baader Bank senkt Kursziel für adidas

adidas-Aktie verliert: adidas beendet Partnerschaft mit Kanye West

Erste Schätzungen: adidas legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com