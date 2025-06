AFC Energy Aktie News: AFC Energy zieht am Mittag deutlich an

AFC Energy im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AFC Energy-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 16,8 Prozent im Plus bei 0,128 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das AFC Energy-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 16,8 Prozent auf 0,128 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AFC Energy-Aktie bisher bei 0,128 EUR. Mit einem Wert von 0,109 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.600 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2024 bei 0,270 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 111,268 Prozent. Bei 0,064 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,156 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können AFC Energy-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,016 GBP je Aktie in den AFC Energy-Büchern.

