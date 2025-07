Blick auf Aktienkurs

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag in Grün

04.07.25 09:24 Uhr

Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AFC Energy-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 0,182 EUR.

Wer­bung

Die AFC Energy-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 0,182 EUR. In der Spitze gewann die AFC Energy-Aktie bis auf 0,182 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,182 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.000 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Am 09.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,220 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,746 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,064 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 65,038 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte AFC Energy die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com