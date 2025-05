AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AFC Energy befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 4,9 Prozent auf 0,095 EUR ab.

Die AFC Energy-Aktie musste um 09:15 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 4,9 Prozent auf 0,095 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,095 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.000 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,300 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.06.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 217,125 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,064 EUR ab. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 48,509 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,016 GBP je AFC Energy-Aktie belaufen.

