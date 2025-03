AFC Energy Aktie News: AFC Energy gewinnt am Vormittag an Fahrt

So bewegt sich AFC Energy

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 0,085 EUR.

Um 09:15 Uhr ging es für das AFC Energy-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 0,085 EUR. Die AFC Energy-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,085 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,085 EUR.

Am 01.06.2024 markierte das Papier bei 0,300 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 254,610 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AFC Energy-Aktie. Am 19.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,073 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,303 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 GBP an AFC Energy-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 GBP aus.

Voraussichtlich am 19.03.2025 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 24.07.2026.

In der AFC Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,021 GBP je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie