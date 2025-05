AFC Energy Aktie News: Bären lasten am Mittwochnachmittag auf AFC Energy

Kursverlauf

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 14,6 Prozent auf 0,107 EUR.

Um 15:59 Uhr rutschte die AFC Energy-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 14,6 Prozent auf 0,107 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die AFC Energy-Aktie bis auf 0,105 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,125 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 613.661 AFC Energy-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.06.2024 markierte das Papier bei 0,305 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 185,647 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,061 EUR. Dieser Wert wurde am 23.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,871 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von AFC Energy.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,016 GBP je AFC Energy-Aktie in den Büchern stehen.

