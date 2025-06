AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Mittag mit Kursplus

So entwickelt sich AFC Energy

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,4 Prozent auf 0,147 EUR zu.

Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:41 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 0,147 EUR. Bei 0,156 EUR erreichte die AFC Energy-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 0,145 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Tradegate 380.482 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,252 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.06.2024 erreicht. Gewinne von 70,856 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,061 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,628 Prozent.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der AFC Energy-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,016 GBP ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie