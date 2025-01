Blick auf Aktienkurs

AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

15.01.25 16:08 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 0,111 EUR.

Wer­bung

Das Papier von AFC Energy konnte um 15:44 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,6 Prozent auf 0,111 EUR. Der Kurs der AFC Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,111 EUR zu. Mit einem Wert von 0,110 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 82.372 AFC Energy-Aktien umgesetzt. Am 31.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,305 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 175,316 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. Am 18.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,073 EUR. Abschläge von 34,087 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 GBP. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte AFC Energy am 26.02.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026. Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,023 GBP je AFC Energy-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie

Ausgewählte Hebelprodukte auf AFC Energy Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AFC Energy Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com