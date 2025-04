Handelskrieg

Der US-Präsident Donald Trump hat Ernst gemacht.

Um 00.01 Uhr Ortszeit Washington sind die angekündigten Zölle gegen fast 100 Länder in Kraft getreten. Damit US-Zölle auf den höchsten Stand seit der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Viele der betroffenen Länder wollen ihre Handelsbedingungen mit den USA nun neu verhandeln. Die auf einzelne Länder zugeschnittenen Zölle zielen auf Staaten, die die Trump-Administration als schlechte Akteure im Handel betrachtet. Am stärksten betroffen sind südostasiatische Länder: Vietnam, Laos und Kambodscha erhielten Zollerhöhungen von mehr als 45 Prozent. China belegte Trump mit einer Erhöhung um 84 Prozent, womit die Abgaben auf alle chinesischen Einfuhren nunmehr 104 Prozent betragen.

Einschließlich der Abgaben auf bestimmte Produkte aus der Zeit vor Trumps zweiter Amtszeit wird der durchschnittliche Zollsatz für China auf rund 125 Prozent geschätzt. Trumps Team hat erklärt, dass Länder in der Lage sein könnten, niedrigere Zölle auszuhandeln, indem sie ihre eigenen Zölle senkten und nichttarifäre Hemmnisse für die Einfuhren von US-Waren abschafften. Konkrete Vereinbarungen wurden aber bisher in keinem Fall getroffen. Vielfach basieren die so genannten reziproken Zölle auf der grundlegenden Formel "Größe des Ungleichgewichts im Warenhandel eines Landes mit den USA, geteilt durch die Menge der amerikanischen Importe aus dieser Nation".

USA verhängen noch höhere Zölle gegen China

Die besonders hohen US-Sonderzölle für China sind in Kraft getreten. Für chinesische Waren gelten damit seit Mitternacht (0.01 Ortszeit - 6.01 MESZ) insgesamt 104 Prozent Sonderzölle. Trump hatte zuletzt die ursprünglichen geplanten Zölle von 34 auf 84 Prozent erhöht. Er hatte damit auf die von Peking verkündeten Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent reagiert. Die USA hatten seit Januar Waren aus China zunächst mit zusätzlichen Zöllen von 20 Prozent belegt. Insgesamt betragen die neuen Zölle nun 104 Prozent. Bis zuletzt hatte Trump nach eigenen Angaben auf einen Anruf mit einem Verhandlungsangebot aus Peking gewartet.

Trump verdreifacht Zölle auf geringwertige Waren aus China

Neben den besonders hohen generellen Sonderzöllen für China hat US-Präsident Donald Trump zusätzlich Zölle von 90 Prozent auf geringwertige Waren aus dem Land angeordnet - eine Verdreifachung der bisher vorgesehenen Abgaben für diese Artikel. Das geht aus einem Dekret hervor, dass der Republikaner am Dienstagabend (Ortszeit) unterzeichnete.

Ursprünglich wollte Trump Waren mit einem Wert von unter 800 Dollar (rund 724 Euro) ab dem 2. Mai mit einem Zoll von 30 Prozent belegen. Bisher waren solche Güter von Zöllen ausgenommen. Dank dieser Regel lieferten chinesische Online-Händler wie Temu und Shein in großem Stil ihre Produkte in die USA.

In dem Dekret verankerte der Präsident auch die bereits angekündigten besonders hohen US-Sonderzölle für China. Damit ersetzte er die zunächst geplanten zusätzlichen 34 Prozent durch Zölle in Höhe von 84 Prozent. Trump hatte so auf die von Peking verkündeten Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent reagiert.

Die USA hatten seit Januar Waren aus China zunächst mit zusätzlichen Zöllen von 20 Prozent belegt. Insgesamt betragen die für China verkündeten Zölle nun 104 Prozent.

DOW JONES / (dpa-AFX)