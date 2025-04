Erholung abgebrochen

Die Erholung an den Börsen in Ostasien und Australien ist nach nur einem Tag schon wieder beendet.

Auf breiter Front geht es am Mittwoch mit den Indizes nach unten. Sie folgen damit der Vorlage der Wall Street. Dort waren die Kurse zunächst gestiegen, dann aber in deutlich negatives Terrain gerutscht, nachdem der Zollstreit zwischen den USA und China eskalierte und chinesische Produkte nun mit insgesamt 104 Prozent nochmals höher belastet werden. Generell traten in er Nacht zu Mittwoch alle von den USA verfügten Zölle gegen praktisch die ganze Welt in Kraft.

Wer­bung Wer­bung

Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer hatte zuvor am Dienstag gesagt, US-Präsident Trump werde keine Ausnahmen von seinen neuen globalen Zöllen für einzelne Produkte oder Unternehmen machen. Die Ausnahmeregelung für bestimmte Produkte könnte das angestrebte Ziel, das US-Handelsdefizit zu verringern, untergraben, auch wenn bilaterale Verhandlungen mit anderen Ländern zu niedrigeren Zöllen führen könnten. Grees Aussagen dämpften die Hoffnungen auf günstigere Handelsbedingungen, die aufgekommen waren, nachdem Finanzminister Scott Bessent erklärt hatte, die Trump-Regierung sei offen für Verhandlungen über eine Senkung der Zölle.

Am stärksten geht es in Tokio nach unten, wo am Vortag auch die Gegenbewegung am kräftigsten ausgefallen war. Der Nikkei-225 büßt 5,1 Prozent ein auf 31.313 Punkte. Zusätzlich für Druck sorgt der deutlich gestiegene Yen, wodurch sich die Exporte japanischer Unternehmen zusätzlich verteuern. Der Yen gilt am Devisenmarkt als sicherer Hafen in Krisenzeiten wie jetzt. Der Dollar kostet 144,91 Yen, verglichen mit Ständen über 147 Yen zur gleichen Vortageszeit.

Wer­bung Wer­bung

In Seoul büßt der Kospi 1,4 Prozent ein. Hier kann sich der Autowert Hyunday (+0,2%) dem Abwärtstrend entziehen, nachdem die südkoreanische Regierung dem Autosektor Unterstützung zugesichert hat, um die Folgen der US-Zölle zu mildern. KIA geben allerdings um 0,8 Prozent nach. Das Marktbarometer in Sydney kommt um 1,8 Prozent zurück. In Hongkong verliert der HSI 1,6 Prozent, hatte im Verlauf aber auch schon deutlich stärker nachgegeben. Der Schanghai-Composite führt wie oft ein Eigenleben. Er liegt 0,2 Prozent im Plus. Hier dürften auch Käufe staatlicher Einrichtungen den Aktienmarkt stützen.

Unter den Einzelwerten stehen in Tokio erneut Aktien aus dem Finanzsektor mit der Sorge vor einer weltweiten Rezession unter Druck. Sumitomo Mitsui Financial geben um 5,7 und Mitsubischi UFJ um 5,8 Prozent nach. Auch Halbleitertitel wie Advantest (-9,6%) oder Renesas (-6,9%) werden verkauft.

DOW JONES