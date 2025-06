AFC Energy Aktie News: AFC Energy fällt am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von AFC Energy gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die AFC Energy-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 4,4 Prozent auf 0,190 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die AFC Energy-Aktie notierte um 09:15 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 4,4 Prozent auf 0,190 EUR. Der Kurs der AFC Energy-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,190 EUR nach. Mit einem Wert von 0,195 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 5.000 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Am 21.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,233 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,497 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,064 EUR. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 197,959 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 23.07.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass AFC Energy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,016 GBP ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie