AFC Energy Aktie News: AFC Energy bricht am Mittag nach oben aus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach oben. Im BMN-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,7 Prozent auf 0,081 EUR.

Um 11:43 Uhr wies die AFC Energy-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 6,7 Prozent auf 0,081 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die AFC Energy-Aktie bei 0,082 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,073 EUR. Von der AFC Energy-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.537 Stück gehandelt.

Bei 0,304 EUR erreichte der Titel am 01.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Kursplus von 275,309 Prozent wieder erreichen. Am 10.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,068 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der AFC Energy-Aktie liegt somit 19,118 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP. Im Vorjahr hatte AFC Energy 0,000 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte AFC Energy Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 23.07.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass AFC Energy 2024 einen Verlust in Höhe von -0,022 GBP ausweisen wird.

