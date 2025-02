AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Montagnachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von AFC Energy gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AFC Energy-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 0,104 EUR abwärts.

Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,3 Prozent auf 0,104 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der AFC Energy-Aktie ging bis auf 0,102 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,104 EUR. Der Tagesumsatz der AFC Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 172.722 Aktien.

Am 01.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,305 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 193,919 Prozent könnte die AFC Energy-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,073 EUR am 19.10.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 29,633 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 GBP. Im Vorjahr erhielten AFC Energy-Aktionäre 0,000 GBP je Wertpapier.

AFC Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 04.03.2026.

Laut Analysten dürfte AFC Energy im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,022 GBP einfahren.

