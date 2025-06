AFC Energy Aktie News: Anleger schicken AFC Energy am Vormittag auf rotes Terrain

So bewegt sich AFC Energy

Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AFC Energy nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 0,099 EUR.

Um 09:15 Uhr rutschte die AFC Energy-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,1 Prozent auf 0,099 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte AFC Energy-Aktie bei 0,099 EUR. Bei 0,099 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,297 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AFC Energy-Aktie mit einem Kursplus von 200,607 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (0,064 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 35,526 Prozent Luft nach unten.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte AFC Energy am 24.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von AFC Energy rechnen Experten am 23.07.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,016 GBP je AFC Energy-Aktie.

