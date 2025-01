AFC Energy Aktie News: AFC Energy verliert am Vormittag

So entwickelt sich AFC Energy

Die Aktie von AFC Energy gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,2 Prozent auf 0,100 EUR.

Die AFC Energy-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:15 Uhr um 0,2 Prozent auf 0,100 EUR ab. Die AFC Energy-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,100 EUR ab. Bei 0,101 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 12.000 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Am 31.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,300 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AFC Energy-Aktie somit 66,600 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 0,073 EUR. Der aktuelle Kurs der AFC Energy-Aktie ist somit 27,645 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem AFC Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP je Aktie ausschütten.

AFC Energy wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.02.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von AFC Energy.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,023 GBP je AFC Energy-Aktie stehen.

