AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AFC Energy. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 2,2 Prozent auf 0,108 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von AFC Energy befand sich um 15:44 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 2,2 Prozent auf 0,108 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die AFC Energy-Aktie bis auf 0,103 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,103 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.517 AFC Energy-Aktien umgesetzt.

Am 31.05.2024 markierte das Papier bei 0,304 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 181,481 Prozent über dem aktuellen Kurs der AFC Energy-Aktie. Am 18.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,075 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AFC Energy-Aktie derzeit noch 30,556 Prozent Luft nach unten.

Nachdem AFC Energy seine Aktionäre 2023 mit 0,000 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 GBP je Aktie ausschütten.

Am 26.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von AFC Energy rechnen Experten am 04.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem AFC Energy-Verlust in Höhe von -0,023 GBP je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AFC Energy-Aktie

Wasserstoff-Boom: Welche Aktien den Hype um Klimaschutzgas befeuern

Wasserstoff-Investments: So tankt Ihr Depot neue Energie