AgraFlora Organics International-Aktie aktuell: AgraFlora Organics International tendiert fester

Zuletzt konnte die Aktie von AgraFlora Organics International zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,3 Prozent auf 0,029 EUR. Die AgraFlora Organics International-Aktie legte bis auf 0,029 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,029 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 104.000 AgraFlora Organics International-Aktien den Besitzer.

Am 27.01.2020 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,072 EUR. Am 26.09.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,012 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Die AgraFlora Organics International Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA00851F1062 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. AgraFlora Organics International Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com