AgraFlora Organics International-Aktie aktuell: AgraFlora Organics International haussiert

Zuletzt stieg die AgraFlora Organics International-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 7,7 Prozent auf 0,014 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AgraFlora Organics International-Aktie sogar auf 0,015 EUR Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,014 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 569.500 AgraFlora Organics International-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2019 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,190 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2020 bei 0,012 EUR.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2021 ein Verlust in Höhe von -0,010 CAD je AgraFlora Organics International-Aktie in den Büchern stehen.

Die AgraFlora Organics International Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA00851F1062 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. AgraFlora Organics International Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

