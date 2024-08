Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Airbnb-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,5 Prozent auf 129,05 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,5 Prozent auf 129,05 USD. Die Airbnb-Aktie sank bis auf 126,63 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 129,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbnb-Aktien beläuft sich auf 477.863 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 170,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 31,80 Prozent Luft nach oben. Am 28.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 113,24 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 12,25 Prozent könnte die Airbnb-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 08.05.2024 hat Airbnb die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,18 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,14 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,82 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Airbnb am 06.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Airbnb-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 4,54 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

