Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 136,54 USD.

Die Airbnb-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 136,54 USD. In der Spitze fiel die Airbnb-Aktie bis auf 135,95 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 136,12 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 48.106 Airbnb-Aktien.

Am 15.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD an. 20,05 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 99,89 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Airbnb-Aktie.

Am 01.05.2025 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 USD gegenüber 0,41 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,27 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,14 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Airbnb Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb im Jahr 2026 4,84 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

