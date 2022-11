Airbnb Aktie News: Airbnb knickt am Mittag ein

Aktien in diesem Artikel Airbnb 104,06 EUR

Das Papier von Airbnb befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 6,2 Prozent auf 103,50 EUR ab. Die Airbnb-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 102,90 EUR ab. Bei 105,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Airbnb-Aktie belief sich zuletzt auf 3.463 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.11.2021 bei 187,34 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbnb-Aktie derzeit noch 44,75 Prozent Luft nach oben. Am 30.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,50 EUR. Derzeit notiert die Airbnb-Aktie damit 23,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 02.08.2022 äußerte sich Airbnb zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Airbnb ein EPS von -0,11 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 2.104,11 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.335,20 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 23.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Airbnb einen Gewinn von 2,36 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

