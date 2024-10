Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Airbnb gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 128,24 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr stieg die Airbnb-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 128,24 USD. Kurzfristig markierte die Airbnb-Aktie bei 128,46 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 128,42 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 85.600 Airbnb-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 170,09 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,63 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 110,40 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Airbnb-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbnb am 06.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,87 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 2,75 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,48 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,12 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbnb-Aktie

Schwacher Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Verlustzone

Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht mittags Verluste

Gewinne in New York: NASDAQ 100 nachmittags auf Höhenflug