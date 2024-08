Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Nachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 124,92 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Airbnb nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,6 Prozent auf 124,92 USD. Zwischenzeitlich weitete die Airbnb-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 122,20 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 123,96 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 487.752 Airbnb-Aktien.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 170,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 36,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,24 USD ab. Der derzeitige Kurs der Airbnb-Aktie liegt somit 10,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Airbnb-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 08.05.2024 legte Airbnb die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,77 Prozent auf 2,14 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Airbnb 2,48 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Airbnb möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,54 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

Redaktion finanzen.net

