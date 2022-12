Airbnb Aktie News: Airbnb haussiert am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Airbnb 89,20 EUR

Das Papier von Airbnb legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,1 Prozent auf 89,31 EUR. Die Airbnb-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,31 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 87,64 EUR. Von der Airbnb-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 599 Stück gehandelt.

Am 16.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 168,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 47,03 Prozent Plus fehlen der Airbnb-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,91 EUR. Dieser Wert wurde am 07.12.2022 erreicht. Abschläge von 7,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Airbnb ließ sich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,22 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.884,41 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbnb einen Umsatz von 2.237,43 USD eingefahren.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Airbnb wird am 23.02.2023 gerechnet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbnb ein EPS in Höhe von 2,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

