Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Airbnb zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Airbnb-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 165,67 USD.

Die Airbnb-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 12:01 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 165,67 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 2.166 Airbnb-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.03.2024 auf bis zu 168,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Airbnb-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 103,55 USD. Dieser Wert wurde am 16.05.2023 erreicht. Mit Abgaben von 37,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Airbnb-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbnb 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Airbnb am 13.02.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,55 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.218,00 USD im Vergleich zu 1.902,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 08.05.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Airbnb-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,34 USD fest.

