Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie von Airbus SE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 182,26 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 182,26 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Airbus SE-Aktie bei 182,36 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 178,24 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.627 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,75 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 189,67 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Airbus SE veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,01 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbus SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,76 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,54 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 12,83 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Airbus SE möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbus SE-Gewinn in Höhe von 6,44 EUR je Aktie aus.

