AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag nahe Vortagesschluss

Zum Vortag unverändert notierte die AIXTRON SE-Aktie um 01.08.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel bei 25,14 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,18 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 25,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.837 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,18 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2022. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 10,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.02.2022 bei 15,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 65,39 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,17 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 05.05.2022. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 78,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 49,50 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 88,59 EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 27.10.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,828 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Analysten sehen für AIXTRON SE-Aktie Luft nach oben

AIXTRON-Aktie gewinnt: AIXTRON mit hohem Auftragseingang

ASML-Aktie legt dennoch zu: USA will wohl Verkaufsverbot für ältere ASML-Anlagen nach China

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON SE

Bildquellen: AIXTRON SE