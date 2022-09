AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Freitagmittag an Boden

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 23,11 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 23,17 EUR. Bei 22,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 93.377 Aktien.

Am 30.05.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,18 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,99 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.02.2022 bei 15,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,50 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz wurden 102,48 EUR gegenüber 49,50 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 26.10.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,825 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

