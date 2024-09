AIXTRON SE Aktie News: Anleger trennen sich am Montagvormittag vermehrt von AIXTRON SE

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 17,13 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 17,13 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 17,12 EUR. Bei 17,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 19.187 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 132,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Am 29.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 16,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,388 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,59 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 25.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 131,78 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,02 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.10.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,07 EUR im Jahr 2024 aus.

