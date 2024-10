AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittwochnachmittag um Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 15,63 EUR an der Tafel.

Die AIXTRON SE-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 15,63 EUR an der Tafel. Bei 15,99 EUR erreichte die AIXTRON SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 15,46 EUR. Mit einem Wert von 15,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 532.914 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 155,30 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,82 EUR am 11.09.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,387 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,97 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE gewährte am 25.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz lag bei 131,78 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 24,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

