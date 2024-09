AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 15,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 15,30 EUR. Die Abwärtsbewegung der AIXTRON SE-Aktie ging bis auf 15,25 EUR. Bei 15,26 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 15.113 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 160,80 Prozent zulegen. Am 04.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,89 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,388 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,44 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 25.07.2024 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,36 EUR je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 131,78 Mio. EUR – eine Minderung von 24,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 173,44 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte AIXTRON SE am 31.10.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,07 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten

AIXTRON-Aktie gibt nach: Jefferies-Analystin streicht Kursziel für AIXTRON zusammen

Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochmittag Verluste