AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von AIXTRON SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,5 Prozent auf 15,12 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 15,12 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,70 EUR. Mit einem Wert von 14,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.158.886 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 markierte das Papier bei 36,69 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 142,74 Prozent zulegen. Am 21.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,73 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,374 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,19 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 31.10.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,35 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat AIXTRON SE mit einem Umsatz von insgesamt 156,33 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,99 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,25 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 04.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,03 EUR je Aktie belaufen.

