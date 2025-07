AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag verlustreich

Notierung im Blick

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,8 Prozent auf 16,29 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die AIXTRON SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 16,29 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 16,22 EUR. Bei 16,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 210.817 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 22,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.07.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 39,39 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (8,45 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,189 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,39 EUR an.

AIXTRON SE gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,04 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 112,53 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 23.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,727 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

