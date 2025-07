Elmos Semiconductor – Doji am Widerstand

Die Aktie von Elmos Semiconductor (WKN: 567710) hatte im April 2023 ein Rekordhoch bei 93,90 EUR markiert und startete anschließend eine ausgeprägte dreiwellige Korrekturphase, die die Notierung bis auf ein im April dieses Jahres gesehenes 3-Jahres-Tief bei 47,10 EUR zurückführte. Der seither laufende schwungvolle mittelfristige Aufwärtstrend beförderte den Anteilsschein bis zum gestrigen Handel auf 93,70 EUR und damit in unmittelbare Rufweite zur hi...

Frühere Wertentwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Aktie von Elmos Semiconductor (WKN: 567710) hatte im April 2023 ein Rekordhoch bei 93,90 EUR markiert und startete anschließend eine ausgeprägte dreiwellige Korrekturphase, die die Notierung bis auf ein im April dieses Jahres gesehenes 3-Jahres-Tief bei 47,10 EUR zurückführte. Der seither laufende schwungvolle mittelfristige Aufwärtstrend beförderte den Anteilsschein bis zum gestrigen Handel auf 93,70 EUR und damit in unmittelbare Rufweite zur historischen Bestmarke. Die dort bei überkauften markttechnischen Indikatoren geformte bearishe Doji-Tageskerze signalisiert nun eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine temporäre Verschnaufpause oder einen deutlicheren Rücksetzer. Zu einem bullishen Anschlusssignal käme es mit einem Tagesschluss oberhalb der aktuellen Barriere bei 93,70-94,60 EUR. Im Erfolgsfall lauten die nächsten potenziellen Fibonacci-Ausdehnungsziele 102,46 EUR, 106,63 EUR und 111,78/112,46 EUR. Ein nachhaltiger Rutsch unter den aktuellen Support bei 90,40-90,70 EUR per Tagesschluss würde mögliche nächste Auffangbereiche bei 83,56-85,10 EUR und 79,70-80,71 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb der Zone 74,70-76,90 EUR.

Produktidee: Unlimited Turbo-Optionsscheine

WKN Typ Basiswert Merkmale FA5F7A Call Elmos Semiconductor Hebel: 4,2 SV3B99 Put Elmos Semiconductor Hebel: 4,4 Die Darstellung der genannten Produkte erfolgt lediglich in Kurzform.

Die maßgeblichen Produktinformationen stehen im Internet unter https://sg-zertifikate.de zur Verfügung. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die WKN.

Sie sind im Begriff, ein komplexes Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Produkte nur für kurzfristige Anlagezeiträume geeignet sind. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers zu informieren, insbesondere um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Generation R(obot) – Megatrendpotenzial baut sich langsam auf



“Physical AI” verschiebt den Fokus von klassischer Robotik hin zu autonomen Systemen wie Robotaxis und humanoiden Robotern. Das Marktpotenzial wird auf bis zu 10 Millionen Einheiten bis 2030 und über 1 Milliarde bis 2050 geschätzt. KI fungiert als Katalysator für diese Entwicklung, während innovative Technologien die Fortschritte beschleunigen. Humanoide Roboter könnten als zukünftiger Megatrend signifikante Veränderungen in verschiedenen Branchen mit sich bringen. Erfahren Sie hier mehr über die Chancen und Herausforderungen dieser spannenden Entwicklung.

Rechtliche Hinweise: Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise.

Aktueller Link