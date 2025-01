AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 15,34 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 15,35 EUR. Bei 15,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 153.648 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei 36,69 EUR erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 139,26 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,73 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,99 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,374 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,400 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,19 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 31.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,25 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 156,33 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,99 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

