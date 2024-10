AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 14,60 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 14,60 EUR abwärts. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 14,47 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 14,52 EUR. Zuletzt wechselten 77.923 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 173,31 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2024 Kursverluste bis auf 13,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 5,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,379 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 24,04 EUR.

Am 25.07.2024 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 131,78 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 173,44 Mio. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte AIXTRON SE am 31.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.10.2025 dürfte AIXTRON SE die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der AIXTRON SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

