AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 21,25 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,3 Prozent auf 21,25 EUR ab. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,11 EUR nach. Mit einem Wert von 21,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 107.715 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 87,72 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,88 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,377 EUR aus. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 28,27 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 25.04.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 118,31 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 53,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX verbucht schlussendlich Zuschläge

Handel in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im MDAX

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX nachmittags stärker