AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag in Grün

So entwickelt sich AIXTRON SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,5 Prozent auf 15,69 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,5 Prozent auf 15,69 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 15,87 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,47 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 385.949 AIXTRON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 154,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,82 EUR. Mit Abgaben von 11,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,388 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,23 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 25.07.2024 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,02 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 131,78 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2024 erfolgen. AIXTRON SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,06 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

